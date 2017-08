 Co všechno nám geniální South Park za 20 let přinesl a co o něm možná nevíš?

V roce 1992 dva spolužáci z univerzity v Coloradu vzali do rukou nůžky, barevné čtvrtky a starou 8mm kameru a natočili pětiminutový film. Jejich první společný projekt byl prvním krůčkem k nebývalému úspěchu. Matt Stone a Trey Parker tehdy zfilmovali krátkometrážní snímek, který sice svou kvalitou silně pokulhával, avšak už tehdy obsahoval základní kontury budoucího South Parku. Parta školáků nešetřících vulgárními výrazy v něm přivede k životu démonického sněhuláka a nakonec požádá o pomoc Ježíše. O dvě dekády později už mají Trey Parker (47) a Matt Stone (46) za sebou film (Team America: World Police) a divadelní hit Book of Mormon. South Park však už nejspíš zůstane jejich nejlepším dílem.

V polovině 90. let se dvojice kamarádů přestěhovala do Los Angeles. Zde se setkali s bývalým spolužákem, který pracoval pro studio Fox. Ten je požádal, zda by pro něj nenatočili krátký vánoční film podobný tomu prvnímu, který mu ještě na škole ukazovali. Následně udělal 35 kopií na VHS a film rozdal přátelům, kteří ho rozdali zase dál. Věci zašly až tak daleko, že si několik kopií udělal i George Clooney a následně je rozeslal svým známým. Když se pak seriál rozjel na plné obrátky, dokonce ve čtvrté epizodě nadaboval Stanova homosexuálního psa Sparkyho. Studio Fox však o animovaný seriál nejevilo zájem, a tak se tvůrci rozhodli zkusit štěstí u Comedy Central. Pro něj na jaře 1996 natočili pilotní epizodu, která nesla dnes již legendární název Cartman dostává anální sondu. Natáčení probíhalo 70 dní a bylo velmi náročné, neboť pět minut z epizod trvalo vyrobit dlouhých pět dní. Pořád totiž šlo jen o fázovou animaci. Pro porovnání, dnes tvorba jedné epizody trvá 6 dní.

Aby pilotnímu dílu dodali šťávu, usmysleli si, že potřebují pořádnou úvodní znělku. Zkontaktovali tedy kapelu Primus, která po zhlédnutí jejich vánočního videa s nadšením souhlasila a nahrála pro ně dnes již velmi známou melodii. Po dokončení všech prací už záleželo jen na Comedy Central a na tom, jak si úvodní díl povede u diváků. Premiéra nakonec přišla až v srpnu 1997, ale namísto očekávaných 200 tisíc diváků sledovalo pilotní díl neuvěřitelných 900 tisíc lidí. Něco takového nečekal nikdo. Školáci vykřikující nadávky a časté nepředvídatelné dějové zvraty si získaly rychle přízeň obecenstva a ke konci první řady už dosahovaly epizody více než 5,6 milionů diváků.

I dnes, po dvacetiletech, je South Park jedním z pilířů televize Comedy Central. Ústřední čtveřice Eric Cartman, Kenny McCormick, Kyle Broflovski a Stan Marsh se ukázala už ve 277 epizodách, a po 20 sériích si stále udržuje slušných 8 milionů diváků týdně a jeho fanouškovská základna patří k těm nejsilnějším. Za celou dobu byl seriál přeložen do 30 jazyků, promítán ve 130 zemích světa, získal 5 cen Emmy (z 18 nominací) a světlo světa spatřili celovečerní film South Park: Peklo na zemi, který vydělal 83 milionů dolarů. Nesmíme zapomenout ani na merchandisingový průmysl, v němž se točí stovky milionů dolarů a je plný plyšových postaviček, plakátů, ale i doplňků pro uživatele marihuany.

Výroba každé z epizod bývá hektická a výrazné to bylo především u prvních sérií. Skvěle je to vystiženo v dokumentu 6 Days to Air, v němž tvůrci popisují, jak za pouhých 6 dní dokáží stvořit skvěle sarkastickou epizodu s hlubší myšlenkou, která díky krátkému času tvorby dokáže reflektovat současnou politickou nebo mezinárodní situaci. Jednou však zašla situace až do takového extrému, že si ani jeden z dvojice nepamatuje práci na epizodě. Konkrétně máme na mysli díl Sexual Harassment Panda, který patří mezi legendy, a Trey Parker a Matt Stone jej dokončovali současně s celovečerním filmem a oba se shodli, že toto období bylo tak náročné a stresové, že se jim vzpomínky na tvorbu epizody úplně vypařily.

Postavy Erica a Stana dabuje Trey Parker, zatímco Kennyho a Kyla si vzal na starost Matt Stone. S Kennym nemá moc práce, jelikož většina toho, co řekne, je nesrozumitelná. Přesto je však každá Kennyho věta zapsána ve scénáři. A pokud by vás zajímalo, kde tvůrci přišli k nápadu, že Kenny ve spoustě epizod zemře, jedná se o parodii seriálu Aeon Flux od MTV, v níž hlavní postava vždy na konci epizoda zemře, jen aby v příštím díle opět žila. Kenny byl také jediná postava, které v první sérii prošly vulgární výrazy hrubšího zrna. Díky jeho mumlání se tvůrcům podařilo do epizody dostat jeho repliku: “I like girls with big fat ti*ties, I like girls with deep va*inas!”

Kenny však našel své zastoupení i ve vědě, neboť vědci z univerzity ve Štrasburku po této postavě pojmenovali mutaci genu, která nastane po napadení bakterií a způsobí smrt nakažené octomilky do dvou dnů. Kenny je navíc založen na reálném člověku. Jeho předobrazem je Treyův spolužák, který byl opravdu chudý a nosil velikou oranžovou bundu, kvůli čemuž mu často bylo špatně rozumět. Rád také chodil za školu, a tak si spolužáci dělali legraci, zda nezemřel a jestli se někdy vrátí.

Seriál se nestydí obouvat i do těch nejcitlivějších témat. Tvůrci se sarkasticky pouštěli do všemožných náboženských skupin, sexuálních orientací, ale i přímo do konkrétních hvězd politiky nebo showbyznysu. Není tedy divu, že si svůj díl odnesla i scientologická církev. Její představitelé se proto snažili na dvojici tvůrci vytáhnout špínu, kterou by je mohli očernit. Prošli jejich veřejné záznamy, proklepli si jejich přátele a dokonce jim prohledali popelnice. Nic k očernění však nenalezli. V epizodě Trapped in the Closet, která se do scientologické církve pouštěla dokonce změnili veškeré titulky na John Smith nebo Jane Smith, aby je církev nebo její nejznámější člen, Tom Cruise, nemohli žalovat.

Zajímavá je také postava pana Hankeyho, vánočního hovínka. Nejde však o bláznivý výmysl tvůrců, nýbrž o povídačku, kterou si vymyslel otec Treye Parkera. Vždy když zapomněl malý Trey spláchnout záchod, jeho otec mu hrozil tím, že si pro něj přijde pan Hankey a sežere ho. To se naštěstí nestalo, a tak jsme se o několik desítek let později mohli bavit třeba nad epizodou v níž si postavy utahují z Tourettova syndromu. Onemocnění, kvůli němuž lidé bez vlastní vůle mluví vulgárně, je rozhodně skvělým nápadem pro satiru. A přestože se asociace lidí s Tourettovým syndromem obávala důsledků epizody, nakonec byli příjemně překvapeni a na adresu tvůrců se pochvalně vyjádřili pro trefné vyjádření toho, jak průběh nemoci vypadá.

Držitel Guinessova rekordu v oblasti seriálu s největším počtem nadávek jednu dobu dostával tolik kritiky na jejich úrověň záchodového humoru, že se Trey Parker a Matt Stone rozhodli vymyslet další dvě postavy, Terrance a Phillipa, jejichž humor je založený výhradně na pšoukání. A pokud si pamatujete na postavu promiskuitní matky Liane, kterou ztvárnil Cartman, tak ta si své jméno vysloužila podle Treyovi exsnoubenky, kterou přichytil, když ho podváděla.

Důležitost South Parku v rámci světa zábavy lze vypozorovat v množství referencí, které byly na adresu seriálu vyřčeny v jiných filmech či seriálech. Například v epizodě Black Friday si tvůrci utahovali ze seriálu Game of Thrones, v němž postavy často odcházely do zahrad, aby probíraly různé intriky. Scénáristé GoT poté postupně takové scény přestaly psát a jedna z postav v z Game of Thrones se dokonce vyjádřila, že by raději skočila z útesu, než ještě jednou vstoupit do zahrad, v narážce na epizodu South Parku.

Po páté sérii jsme málem mohli vystavovat úmrtní list Kylovi. Trey i Matt ho chtěli nechat úplně zemřít, protože jim přišla jeho postava příliš podobná s tou Stanovo. Jeho místo měl nahradit Butters. Nakonec si to však raději rozmysleli a nechali zemřít Kennyho, protože už je přestal bavit vtip s jeho nekonečným umíráním. I Kenny se však později vrátil.

Pokud patříte mezi bystré fanoušky, možná jste si povšimli toho, že ve spoustě epizod se náhodně objevili mimozemšťané. V jedné z epizod tvůrci uvádí, že celou zemi mají pod rukama emzáci, a to, co se zde odehrává, je jen reality show pro jejich zábavu. Sami však šli tak daleko, že do téměř stovky epizod ukryli mimozemšťana, a to mnohdy tak šikovně, že divák musí opravdu detailně pátrat.