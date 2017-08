Herci a herečky, kteří odmítli točit sexuální scénu, změnili kvůli ní scénář nebo je musel nahradit dvojník

Ještě před samotným natáčením filmu dostanou jednotliví herci scénář, v němž si mohou projít a naučit se své repliky. Často se však stává, že k některým scénám mají hollywoodské hvězdy námitky, a tak jsou z filmů odstraněny nebo upraveny. Důvodů k tomu může mít několik. Buďto nechtějí, aby z jejích úst vzešla zrovna taková replika nebo jim scéna nesedí k jejich představě o postavě, kterou hrají. Samozřejmě, neznamená to, že by si herci mohli se scénářem dělat, co chtějí. K provedení změn potřebují racionální argumenty a mnohdy pomůže především to, že se jedná o hvězdy áčkové kategorie. A protože bychom vás neradi nudili, v dnešním článku jsme se zaměřili na známé herečky a herce, kteří scénář pozměnili nebo vyškrtali kvůli sexuálním scénám. Přečtěte si tedy, jaké horké momenty jste mohli vidět na stříbrném plátně, ale kvůli protestujícím hollywoodským hvězdám jsme o ně byli ochuzeni.

Denzel Washington - The Pelican Brief

Skvělý herec známý nejen svými výkony, ale i širokým úsměvem, začal svoji profesionální dráhu už v roce 1977. O několik let později už začala jeho hvězda postupně zářit a v roce 1992, kdy byl obsazen jako Gray Grantham v The Pelican Brief, už ho znal minimálně každý fanoušek filmů z USA. Ve snímku si zahrál s další megahvězdou Julii Roberts, která hrála postavu Darby Shaw a dvojice se ve filmu měla původně oddávat milostnému aktu. Denzel Washington byl však proti. Důvodem byla jeho nechuť poštvat proti sobě Afroameričanky, které by ho podle jeho názoru nerady viděly v milostné scéně s běloškou.

Brad Pitt

Jeden z nejznámějších herců Hollywoodu možná začal svoji kariéru jako sexuální symbol, ale to se časem drasticky změnilo. Největší vliv na to měl snímek Pan a Paní Smithovi, který mu přinesl velkou lásku. S herečkou Angelinou Jolie dlouhá léta tvořili slavný pár, který byl známý i pod úsměvným označením Brangelina, než se věci v posledních měsících tak trochu zkomplikovaly. Právě od roku 2005, kdy spolu začali randit, se Brad Pitt rozhodl, že už nikdy nebude natáčet milostné scény. Jeho slib mu vydržel až do roku 2016, kdy se objevil v romantické scéně s Marion Cottilard ve filmu Allied.

Jessica Alba - Machete, Sin City

Americká kráska se za své tělo rozhodně stydět nemusí. Přesto však patří k té konzervativnější části Hollywoodu a nahou ji ve filmu jen tak neuvidíte. Někteří z vás si možná dodnes myslí, že jste její nahé tělo viděli v Machete. To vás však jen oklamali tvůrci. Jessica Alba měla ve scéně ve sprše na sobě bílou podprsenku a spodní prádlo. Spodní prádlo bylo poté odstraněno pomocí CGI a upraveno tak, aby splňovalo požadavky Alby. Herečka odmítla například i v Sin City hrát nahá, i když měla roli striptérky.

Keira Knightley - Domino

32letá kráska patří mezi ty herečky, které mají svá specifická pravidla ohledně odhalování se ve filmech. Na stříbrném plátně je ochotna ukázat horní část svého těla, ale od pasu dolů to striktně odmítá. Takže když se dozvěděla, že ve filmu Domino bude hrát scénu striptýzu, musela odmítnout. Ani režisérovi se nepodařilo ji přemluvit, a tak ji nakonec alespoň přesvědčil, aby do dané scény vybrala dvojnici, jejíž tělo bude co nejvíce podobnému tomu jejímu.

Natalie Portman - Your Highness

Zrovna Natalie Portman nepatři mezi herečky, které by se před kamerou styděly svléknout. Její tělo jsme už viděli v několika scénách a z různých úhlů, ale i přesto se našel důvod, proč za ni ve filmu Your Highness musela zaskočit dvojnice. Zvláštností je, že ve filmu je Portman zabírána nahá zezadu ve dvou scénách, přičemž v jedné z nich je ona sama, a v té druhé nikoli. Důvodem je fakt, že se herečce nechtělo do vody, která jí připadal studená, a tak to za ni musela vzít irská studentka Caroline Davis.

Chris Pratt

Hollywoodský fešák začal svoji kariéru v podstatě nahý. Už dříve otevřeně promluvil o tom, že v mládí pracoval jako striptér, ale zdá se, že od té doby se jeho život otočil o 180 stupňů. Byla by lež říci, že se nikdy neobjevil na plátně v milostných scénách, avšak od narození jeho syna v roce 2012 přišlo velké rozhodnutí. Chrisu Prattovi se s Annou Faris narodil syn Jack a od té doby dal herec veškerým sexuálním scénám vale.

Anna Kendrick - Mike and Dave Need Wedding Dates

Anna Kendrick začala svou kariéru už jako náctiletá, avšak její hodnotový žebříček se od té doby nezměnil. Pokud jde o svlékání se před kamerou, stále říká striktní ne. Nicméně ve snímku Mike and Dave Need Wedding Dates svou přísahu částečně porušila, protože se na place objevila úplně nahá. Pořád však neupustila od svých hodnot, takže je sice nahá, ale po celou dobu je skrytá za koněm.

Isla Fisher - Wedding Crashers

V tomto filmu z roku 2005 si Isla Fisher zahrála postavu jménem Gloria Cleary. Ta je šílenou nymfomaniačkou, která touží po Jeremy Greyovi (Vince Vaughn) a udělala by cokoli, aby ho získala. A ačkoli svoji postavu ztvárnila skvěle, ona sama měla problém s některými pasážemi scénáře, v nichž se měla objevit nahá. Proto její místo při těchto scénách zaujala dvojnice. Herečka se o tom vyjádřila následovně: „Mám takovou představu, že když sledujete komickou ženskou postavu a ona pak odhalí bradavky, přestává být legrační. Což je zjevně špatné, a proto jsem to nechtěla točit.“

Jaký máte názor na nahotu ve filmech? Je vám více sympatické, když se herečky a herci odhalují, nebo naopak?