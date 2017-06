Geniálny Daniel Day-Lewis oficiálne končí s herectvom!

Bohužiaľ, je to tak. V noci nás zastihla nemilá správa od hovorkyne Daniela Day-Lewisa. Tá vyhlásila, že trojnásobný držiteľ Oscara oficiálne končí s hraním a na plátne ho po najnovšom filme Paula Thomasa Andersona už neuvidíme. 60-ročný obrovský herecký talent nie je docenený ani v našich končinách, no akonáhle spoznáte postavy, ktoré stvárnil, nebudete chápať, prečo ste o tomto geniálnom hercovi ešte nepočuli. Daniel totiž neskáče od projektu k projektu. Filmy si vyberá veľmi starostlivo a ak na váš projekt kývne, môžete si byť istí, že je neobyčajný. Nemá preto problém čakať na rolu aj 5 rokov.



Phantom Thread, ktorý režíruje už spomínaný Anderson (natočili spolu brilantné There Will be Blood) dorazí do kín koncom tohto roka. Dej sa bude odohrávať v Londýne 50. rokov a zavedie nás do zákulisia sveta módy. Hlavnou postavou bude nekompromisný módny návrhár, ktorého si objednávajú členovia kráľovskej rodiny a ľudia z najvyšších spoločenských rebríčkov. Pre Day-Lewisa to zároveň bude prvá úloha od jeho oscarového Lincolna z roku 2012. Aj zvyšok tímu tvoria osvedčení Andersonovi spolupracovníci. Film bude produkovať Focus Features spoločne s Universal Pictures. Po 5 rokoch čakania sa teda dočkáme rovno labutej piesne.



Ja osobne som nesmierne sklamaný a som si istý, že všetci hercovi fanúšikovia sú na tom podobne. Jednak z faktu, že Daniela si v ďalšom filme po tomto roku už nikdy nevychutnám, jednak kvôli tomu, ako k tomuto vyhláseniu pristúpil. Podľa všetkého sa k nemu už nikdy nebude vracať a nebude svoje rozhodnutie nijako komentovať. Netušíme, prečo sa teda tak rozhodol, nedočkali sme od neho jediného slova a ani odkazu fanúšikom. Takto sa to jednoducho nerobí. Hercovi však želáme do života všetko dobré a dúfame, že sa rozhodol správne. Na Phantom Thread sa nesmierne tešíme a dúfame, že nás v ňom svojím výkonom posadí na zadky.

