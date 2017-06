Očarujúca Lily Collins je v lákavo vyzerajúcej dráme Až na kosť anorektičkou v ohrození, ktorej jedinou nádej je doktor Keanu Reeves

Ellen (Lily Collins) má 20 rokov a svoju váhu si dôkladne stráži. Nahovára si, že žije zdravo, ale v skutočnosti trpí anorexiou. Celé svoje tínedžerské roky sa s pomocou blízkych snažila z choroby vymaniť, ale stále neúspešne. Jej rodina vidí poslednú šancu v domove pre mladých, ktorý vedie nekonvenčný lekár Dr. William Beckham (Keanu Reeves). Bude mať Ellen tentokrát dostatok sily postaviť sa svojim démonom?

Novú drámu z produkcie Netflixu To The Bone nakrútila Marti Noxon (produkovala napríklad Prison Break či Mad Men). Hereckú zostavu dopĺňajú Carrie Preston, Alanna Ubach, Liana Liberato, Lily Taylor, Kathryn Prescott a Brooke Smith. Prvý trailer rozhodne pôsobí veľmi nádejne! Nielen výberom silnej témy, ale aj spôsobom spracovania, kedy sa zdá, že sa film nebude báť ani humoru a nadhľadu. Zdá sa, že Lily Collins bude v hlavnej úlohe žiariť, dokonca aj tomu Reevesovi jeho empatického lekára veríte (aká to zmena oproti Johnovi Wickovi, že?). Snáď výsledok nesklame. To The Bone má svoju premiéru naplánovanú na 14. júla (červenec) tohto roku.