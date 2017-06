Tvorcovia fenomenálneho Sherlocka oživia po vzore skvelého britského seriálu aj Draculu. Znamená to koniec Cumberbatchovho detektíva?

Mark Gatiss a Steven Moffat, scenáristi fenomenálneho a úspešného Sherlocka by radi vzkriesili ďalšiu legendárnu postavy svetovej literatúry. Reč nie je o nikom inom, ako o kráľovi všetkých upírov - Draculovi. Všetci diváci vedia, že v prípade Sherlocka autori síce vychádzali z originálnych poviedok Arthura Conana Doylea, boli však citlivo upravené a presunuté do súčasnosti. Dočkáme sa podobného postupu aj pri Draculovi?

Podľa magazínu Variety rozhodne áno. Klasický román od Brama Stokera z roku 1897 dostane moderný kabát v podobe minisérie pre BBC. Gatiss a Moffat napíšu scenár a spoluprácu prisľúbila aj Sue Vertue z Hartwood Films. Kto si však zahrá kultového upíra? To zatiaľ môžeme len hádať. Tvorcovia však potvrdili, že čo sa týka výstavby príbehu, chceli by postupovať podľa receptu, ktorý sa tak osvedčil u Sherlocka.

Samotný Michael Gatiss je navyše ohromným fanúšikom Draculu - najmä klasiky z roku 1958 s Christopherom Leem. Uvidíme teda, či sa autorom podarí podobný husársky kúsok, ako pri excentrickom detektívnom géniovi. Bude zaujímavé sledovať, nakoľko sa tvorcovia nechajú inšpirovať Stokerovým románom a akým spôsobom rozohrajú celkový príbeh. Možností je mnoho a je pravdou, že Dracula by si už nejaké dôstojnejšie stvárnenie určite zaslúžil. Čo to však znamená pre Cumberbatchovho Sherlocka? Minimálne to, že na pár rokov si od neho zase dáme pauzu, teda ak sa s ním ešte niekedy vôbec uvidíme.