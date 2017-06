Začíná natáčení nové Godzilly, v níž se dočkáme hned čtveřice pradávných monster, které is budou chtít podmanit Zemi

Společnosti Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures oznámily, že oficiálně začíná natáčení pokračování Godzilly, která bude další kapitolou ve filmovém MonsterVerse. Film natočí Michael Dougherty (Krampus) a zahrají si v něm Vera Farmiga (The Conjuring), Ken Watanabe (The Last Samurai) a Sally Hawkins (Blue Jasmine), kteří si zopakují své role. K nim se přidají Kyle Chandler (Manchester by the Sea), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Bradley Whitford (Get Out), Thomas Middleditch (Silicon Valley), Charles Dance (Game of Thrones), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Aisha Hinds (Star Trek Into Darkness) a Zhang Ziyi (Hidden Dragon).

Nový příběh se bude točit kolem hrdinského úsilí krypto-zoologické agentury Monarch a jejím členům, kteří se musí postavit obřím monstrům v čele s Godzillou, Mothrou, Rodanem a tříhlavým králem Ghidorahem. Tato starodávná monstra, která byla považována za legendy, opět postávají a jejich cílem je nadvláda nad celou planetou. Natáčení filmu bude probíhat v příštích týdnech zejména v Atlantě v Georgii. Premiéra je přitom momentálně naplánována na březen (marec) 2019. Těšíte se na novou Godzillu?